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Дошутились: удален инстаграм минского "Динамо"
Источник материала: Партизан
По ссылке можно увидеть сообщение "Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed".
Примечательно, что за день до этого на странице «Динамо» в инстаграме (а также других соцсетях) был опубликован
Возможно, пользователи пожаловались на страницу.
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Официальный аккаунт минского «Динамо» в инстаграме накануне был удален. Там было около 28 тысяч подписчиков.
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