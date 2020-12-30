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Дошутились: удален инстаграм минского "Динамо"

30.12.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный аккаунт минского «Динамо» в инстаграме накануне был удален. Там было около 28 тысяч подписчиков.

По ссылке можно увидеть сообщение "Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed". 

Примечательно, что за день до этого на странице «Динамо» в инстаграме (а также других соцсетях) был опубликован ряд шутливых сообщений на тему заявления главного тренера «Северстали» Андрея Разина о переходе нападающего Зака Митчелла в белорусскую команду.

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Официальный аккаунт минского «Динамо» в инстаграме накануне был удален. Там было около 28 тысяч подписчиков.
 
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