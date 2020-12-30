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Олимпийские подарки: белорусские спортсмены поздравили воспитанников детдома
30.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Известные белорусские спортсмены сегодня поздравили воспитанников детского дома с Новым годом, передает телеканал «МИР 24».
Гости принесли подарки: наборы со сладостями, игрушки, спортивный инвентарь и бытовые приборы. На празднике устроили игры и соревнования между детьми и олимпийскими чемпионами. Победила дружба.
В детском доме Ленинского района Минска проживают дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, их возраст от 3 до 17 лет.
Республиканская благотворительная акция «Наши дети» проходит по всей Беларуси. Она продлится до 10 января. За это время чиновники, депутаты, спортсмены, общественные деятели посещают детские дома, больницы, опекунские и приемные семьи и помогают детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
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На празднике устроили игры и соревнования между детьми и олимпийскими чемпионами. Победила дружба.
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