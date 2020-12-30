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Олимпийские подарки: белорусские спортсмены поздравили воспитанников детдома

30.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Известные белорусские спортсмены сегодня поздравили воспитанников детского дома с Новым годом, передает телеканал «МИР 24».

Гости принесли подарки: наборы со сладостями, игрушки, спортивный инвентарь и бытовые приборы. На празднике устроили игры и соревнования между детьми и олимпийскими чемпионами. Победила дружба.

В детском доме Ленинского района Минска проживают дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, их возраст от 3 до 17 лет.

«Какое бы настроение ни было, когда приезжаешь на такие мероприятия, оно становится всегда положительным. Трогательно, когда видишь радость этих детей. И понимаешь, что такие акции однозначно нужно проводить, что бы принести детям радость», – сказал первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко.

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» проходит по всей Беларуси. Она продлится до 10 января. За это время чиновники, депутаты, спортсмены, общественные деятели посещают детские дома, больницы, опекунские и приемные семьи и помогают детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.



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Теги: Минск
 
 
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На празднике устроили игры и соревнования между детьми и олимпийскими чемпионами. Победила дружба.
 
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