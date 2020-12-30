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Розыск: СК ищет женщину, которая 76 раз рассчиталась чужой картой

30.12.2020 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщает о розыске женщины, которая подозревается в хищении путем использования компьютерной техники. Прошлым летом она две недели использовала найденную банковскую карту для оплаты покупок. Всего таким образом совершила 76 успешных операций.

Суммарно с карты ушло более 1800 рублей. Эти деньги принадлежали 65-летнему мужчине. Цепочка хищений прервалась на сотруднике автозаправочной станции: он изъял у подозреваемой карту, после чего женщина скрылась.

Следственный комитет полагает, что к хищению может быть причастна женщина на этом фото:

Розыск: СК ищет женщину, которая 76 раз рассчиталась чужой картой

При потере банковской карты следует немедленно обратиться в свой банк и запросить блокировку карты. Это спасет ваши деньги.

 
 
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Следственный комитет сообщает о розыске женщины, которая подозревается в хищении путем использования компьютерной техники. Прошлым летом она две недели...
 
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