Розыск: СК ищет женщину, которая 76 раз рассчиталась чужой картой

Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщает о розыске женщины, которая подозревается в хищении путем использования компьютерной техники. Прошлым летом она две недели использовала найденную банковскую карту для оплаты покупок. Всего таким образом совершила 76 успешных операций.

Суммарно с карты ушло более 1800 рублей. Эти деньги принадлежали 65-летнему мужчине. Цепочка хищений прервалась на сотруднике автозаправочной станции: он изъял у подозреваемой карту, после чего женщина скрылась.

Следственный комитет полагает, что к хищению может быть причастна женщина на этом фото:





При потере банковской карты следует немедленно обратиться в свой банк и запросить блокировку карты. Это спасет ваши деньги.