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Больше высоток в Чижовке. Проект сноса 16 усадеб и строительства ряда многоэтажек утвержден

30.12.2020 12:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Многоэтажки — наше все. Складывается ощущение, что некоторые чиновники примерно так и размышляют: чем больше высоток, тем краше и современнее город. Еще в марте 2019 года стало известно, что кусок земли, ограниченный улицами Голодеда — Машиностроителей — минской кольцевой автодорогой и улицей Свислочской, будет преобразован. А именно: усадьбы снесут, на их месте построят многоэтажные дома. Общественное обсуждение проекта прошло, и сегодня на Национальном правовом портале появился документ, который закрепляет планы по сносу и новому строительству.

Больше высоток в Чижовке. Проект сноса 16 усадеб и строительства ряда многоэтажек утвержден

Это значит, что на 43 га земли будет реализован презентованный полтора года назад проект. Землю «освоят» не сразу: первый этап будет реализовываться до 2024 года, второй — с 2024-го до 2030-го. Итак, сначала градостроители планируют закрыть кладбище «Красная Слобода», реконструировать университет гражданской защиты МЧС (пристроят бассейн и центр водолазной подготовки), а также реконструировать местную канализационно-насосную станцию. Что касается жилых метров, то и про них не забудут: часть домов будут возводить с коммерческими помещениями на первом этаже. Рядом — многоуровневая парковка на 350 машино-мест.

«Детский» вопрос должен решить садик (с начальными классами) на 230 мест. «Для получения базового  и среднего образования необходимо организовать подвоз учащихся в школы жилого района Чижовка», — предупреждают составители программы. Медобслуживание новых жильцов тоже ляжет на плечи существующих чижовских заведений  Также на участке запланировано несколько многофункциональных объектов.

Из приятного: сквер по улице Голодеда обустроят и облагородят.

Если говорить о цифрах, то население квартала должно вырасти с 800 человек до 2300. В квартирах это 700 штук, а в квадратных метрах — 49,8 тысячи. Впрочем, на первом этапе строители остановятся на 450 квартирах и 35,4 тысячи «квадратов».

 
 
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Многоэтажки — наше все. Складывается ощущение, что некоторые чиновники примерно так и размышляют: чем больше высоток, тем краше и современнее город. Еще в марте 2019...
 
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