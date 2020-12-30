Премиум по-американски. В Минске встретились любители Cadillac

Источник материала: Onliner

Суровая погода не помешала белорусским любителям Cadillac собраться вчера в Минске и провести последнюю в 2020-м встречу. Наш фотограф тоже побывал на слете. На мероприятие прибыло порядка 12 машин. Немного. Но и речь идет не о Polo Sedan. Увидеть одновременно 10 «Кадиллаков» в Беларуси можно только на подобных клубных встречах.





Когда-то давно клуб Cadillac Belarus отпочковался от российского сообщества. Но клубы сейчас дружат и иногда организовывают совместные мероприятия. На вчерашний слет прибыли такие модели, как CTS, CTS-V, ATS, Escalade и SRX. Слет прошел на одной из парковок на проспекте Победителей.



















«Cadillac — довольно редкая машина в Беларуси. Но мы видим, что на дорогах появляются новые автомобили этой марки. Это приятно. Будем рады видеть их в нашем сообществе», — рассказал нам участник клуба Денис, который катается на седане Cadillac ATS. На данный момент в Telegram-группе клуба более 70 участников.































































