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Независимая труппа «Купаловцы» презентует свою новую премьеру
Источник материала: Хартия'97
Независимая труппа «Купаловцы» презентует свою новую премьеру
Показ бесплатный, но зрители могут поддержать купаловцев донатами.
Сегодня, 30 декабря, независимая труппа «Купаловцы» покажет на своем
Это не первое обращение актеров Купаловского театра к знаменитой пьесе Георга Бюхнера. В 2017 году спектакль по ней поставил режиссер Юра Диваков, но уже через несколько месяцев ее сняли с репертуара.
— Хто такі Войцэк? Франц Войцэк — патульны, як цялё, салдат. Служыць ён аддана і пагаджаецца на ўсё: на сумнеўныя эксперыменты шарлатана-доктара, на папрокі дурнаватага капітана, на кпіны і знявагі. Абы прынесці грошай сваёй каханай Марыі і прабавіць вольную хвіліну над калыскай сына. Аднак падзеі паступова выходзяць з-пад яго і так слабога кантролю, — анонсируют купаловцы новый проект.
Теперь свое прочтение пьесы предлагает режиссер Роман Подоляко, создатель спектаклей «Радзіва Прудок» и «Першы».
— Тэкст п’есы даволі складаны і не адразу можна знайсці да яго ключык. Для мяне гэта гісторыя простага, маленькага чалавека, які не быў народжаны забойцам, рос слаўным дзіцёнкам. Але сістэма паступова падбіраецца і да яго ды жорстка нішчыць самае добрае, што засталося ў ягонай душы. У выніку Войцэк забівае самага блізкага чалавека. Забівае ўсе чалавечнае ў сабе, — говорит Подоляко.
В новом проекте купаловцев будут показаны избранные сцены пьесы (отсюда и название).
— Спадзяемся, што гэта стане пралогам да больш маштабнага тэатральнага праекта, — говорят актеры.
Главную роль сыграет Александр Казелло, роль Мари в разных составах будут играть Катерина Яворская, Кристина Дробыш, Марта Голубева и Татьяна Денисова. Капитана воплотит на сцене Александр Зеленко, Андреаса — Александ Павлов и Павел Остроух, Доктора — Андрей Дробыш и Павел Павлють.
Автор сценографии — художник Катерина Шиманович, композитор — Эрик Орлов-Шимкус.
Доступ к спектаклю будет открыт с 19 до 24 часов 30 декабря. Продолжительность «Воццэка» — 50 минут. Следующий показ состоится 20 января 2021 года.
Показ бесплатный, но зрители могут поддержать купаловцев донатами (подробности по
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Показ бесплатный, но зрители могут поддержать купаловцев донатами.
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