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Независимая труппа «Купаловцы» презентует свою новую премьеру

30.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Независимая труппа «Купаловцы» презентует свою новую премьеру

  • 30.12.2020, 12:04
Независимая труппа «Купаловцы» презентует свою новую премьеру
Архивное фото «Наша Ніва»

Показ бесплатный, но зрители могут поддержать купаловцев донатами.

Сегодня, 30 декабря, независимая труппа «Купаловцы» покажет на своем Youtube-канале новую премьеру — спектакль «Войцэк. Сцэны». В нем сыграют актеры, которые летом этого года ушли из Купаловского в знак протеста против увольнения Павла Латушко и общей ситуации в стране.

Это не первое обращение актеров Купаловского театра к знаменитой пьесе Георга Бюхнера. В 2017 году спектакль по ней поставил режиссер Юра Диваков, но уже через несколько месяцев ее сняли с репертуара.

— Хто такі Войцэк? Франц Войцэк — патульны, як цялё, салдат. Служыць ён аддана і пагаджаецца на ўсё: на сумнеўныя эксперыменты шарлатана-доктара, на папрокі дурнаватага капітана, на кпіны і знявагі. Абы прынесці грошай сваёй каханай Марыі і прабавіць вольную хвіліну над калыскай сына. Аднак падзеі паступова выходзяць з-пад яго і так слабога кантролю, — анонсируют купаловцы новый проект.

Теперь свое прочтение пьесы предлагает режиссер Роман Подоляко, создатель спектаклей «Радзіва Прудок» и «Першы».

— Тэкст п’есы даволі складаны і не адразу можна знайсці да яго ключык. Для мяне гэта гісторыя простага, маленькага чалавека, які не быў народжаны забойцам, рос слаўным дзіцёнкам. Але сістэма паступова падбіраецца і да яго ды жорстка нішчыць самае добрае, што засталося ў ягонай душы. У выніку Войцэк забівае самага блізкага чалавека. Забівае ўсе чалавечнае ў сабе, — говорит Подоляко.

В новом проекте купаловцев будут показаны избранные сцены пьесы (отсюда и название).

— Спадзяемся, што гэта стане пралогам да больш маштабнага тэатральнага праекта, — говорят актеры.

Главную роль сыграет Александр Казелло, роль Мари в разных составах будут играть Катерина Яворская, Кристина Дробыш, Марта Голубева и Татьяна Денисова. Капитана воплотит на сцене Александр Зеленко, Андреаса — Александ Павлов и Павел Остроух, Доктора — Андрей Дробыш и Павел Павлють.

Автор сценографии — художник Катерина Шиманович, композитор — Эрик Орлов-Шимкус.

Доступ к спектаклю будет открыт с 19 до 24 часов 30 декабря. Продолжительность «Воццэка» — 50 минут. Следующий показ состоится 20 января 2021 года.

Показ бесплатный, но зрители могут поддержать купаловцев донатами (подробности по ссылке). Также можно стать непосредственным спонсором Youtube-канала Купаловцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
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