Источник материала: Хартия'97

Российский патруль в Сирии попал в засаду 30.12.2020, 11:58

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иллюстрационное фото ТАСС

БТР с российскими военными обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.

В сирийской провинции Идлиб 29 декабря под обстрел попал российский БТР-82А. В результате обстрела 3 российских военнослужащих получили ранения. Обстрел произошел днем на территории, находящейся под контролем «протурецких бандформирований», сообщает «24 канал» со ссылкой на военное ведомство РФ.

Как рассказал заместитель руководителя российского центра в Сирии Вячеслав Сытник, обстрел произошел примерно в 15:45. Известно, что БТР с российскими военными обстреляли из противотанкового ракетного комплекса. Россияне получили легкие ранения, их госпитализировали в военный госпиталь.

Сейчас российское командование совместно с турецкой стороной устанавливает, причастны ли к обстрелу протурецкие вооруженные силы.

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