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Российский патруль в Сирии попал в засаду
Источник материала: Хартия'97
Российский патруль в Сирии попал в засаду
БТР с российскими военными обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.
В сирийской провинции Идлиб 29 декабря под обстрел попал российский БТР-82А. В результате обстрела 3 российских военнослужащих получили ранения. Обстрел произошел днем на территории, находящейся под контролем «протурецких бандформирований», сообщает
Как рассказал заместитель руководителя российского центра в Сирии Вячеслав Сытник, обстрел произошел примерно в 15:45. Известно, что БТР с российскими военными обстреляли из противотанкового ракетного комплекса. Россияне получили легкие ранения, их госпитализировали в военный госпиталь.
Сейчас российское командование совместно с турецкой стороной устанавливает, причастны ли к обстрелу протурецкие вооруженные силы.
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БТР с российскими военными обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.
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