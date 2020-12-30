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Российский патруль в Сирии попал в засаду

30.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Российский патруль в Сирии попал в засаду

  • 30.12.2020, 11:58
  • 3,308
Российский патруль в Сирии попал в засаду
иллюстрационное фото ТАСС

БТР с российскими военными обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.

В сирийской провинции Идлиб 29 декабря под обстрел попал российский БТР-82А. В результате обстрела 3 российских военнослужащих получили ранения. Обстрел произошел днем на территории, находящейся под контролем «протурецких бандформирований», сообщает «24 канал» со ссылкой на военное ведомство РФ.

Как рассказал заместитель руководителя российского центра в Сирии Вячеслав Сытник, обстрел произошел примерно в 15:45. Известно, что БТР с российскими военными обстреляли из противотанкового ракетного комплекса. Россияне получили легкие ранения, их госпитализировали в военный госпиталь.

Сейчас российское командование совместно с турецкой стороной устанавливает, причастны ли к обстрелу протурецкие вооруженные силы.

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БТР с российскими военными обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.
 
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