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Сегодня — день рождения Павла Северинца
Источник материала: Хартия'97
Сегодня — день рождения Павла Северинца
Политик встречает свое 44-летие за решеткой.
Сегодня свой день рождения отмечает политзаключенный Павел Северинец — оппозиционный политик, соучредитель партии Белорусская христианская демократия, писатель. Был задержан сотрудниками милиции 7 июня по дороге домой.
После 75 суток административного ареста Павла Северинца не выпустили на свободу, а перевели в СИЗО №1 в статусе подозреваемого по ст. 293 УК (Организация массовых беспорядков). Ему было предъявлено обвинение. 24 декабря стало известно, что Павлу Северинцу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца - до 20 февраля 2021 года.
Редакция Charter97.org поздравляет Павла с днем рождения и надется, что он скоро будет на свободе.
Каждый может поздравить Павла с 44-летием:
Адрес для писем: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2
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Политик встречает свое 44-летие за решеткой.
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