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Сегодня — день рождения Павла Северинца

30.12.2020 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сегодня — день рождения Павла Северинца

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  • 30.12.2020, 11:50
Сегодня — день рождения Павла Северинца
Павел Северинец
Фото: «Радыё Свабода»

Политик встречает свое 44-летие за решеткой.

Сегодня свой день рождения отмечает политзаключенный Павел Северинец — оппозиционный политик, соучредитель партии Белорусская христианская демократия, писатель. Был задержан сотрудниками милиции 7 июня по дороге домой.

После 75 суток административного ареста Павла Северинца не выпустили на свободу, а перевели в СИЗО №1 в статусе подозреваемого по ст. 293 УК (Организация массовых беспорядков). Ему было предъявлено обвинение. 24 декабря стало известно, что Павлу Северинцу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца - до 20 февраля 2021 года.

Редакция Charter97.org поздравляет Павла с днем рождения и надется, что он скоро будет на свободе.

Каждый может поздравить Павла с 44-летием:

Адрес для писем: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2

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Теги: Минск
 
 
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Политик встречает свое 44-летие за решеткой.
 
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