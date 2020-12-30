Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили неизвестную ранее ветвь человечества 30.12.2020, 11:43

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Фото: Sergey Pesterev / Unsplash

Генетические данные о ней найдены на западе Африки, к югу от Сахары.

Анализ ДНК детей в западной и центральной частях Африки показывает, что в древние времена существовали, по крайней мере, три основных человеческих популяции, гены которых есть у народов, населяющих сегодня Центральную Африку, ее южную часть, а также всех прочих современных людей: они были непохожи генетически, особенно в период примерно от 250 000 до 200 000 лет назад, сообщает popmech.ru .

Была, оказывается, и четвертая «ветвь» — неизвестная человеческая популяция, которая появилась в тот же промежуток времени и оставила слабый генетический след у современных людей, населяющих западную и восточную части Африки, выяснили ученые во главе с эволюционными генетиками Марком Липсоном и Дэвидом Райхом из Гарвардской медицинской школы. У этой четвертой популяции были обнаружены следы ДНК популяций гоминидов, которые существовали еще до появления на Земле человеческого вида. Возможно, неандертальцев. Генетические данные в новом исследовании являются «единственной древней ДНК-записью, найденной на западе Африки, к югу от Сахары».

Это генетическое свидетельство давно умерших детей соответствует сценарию, в котором различные популяции Homo sapiens появились в разных частях Африки примерно 300 000 лет назад, после чего произошло смешение, охватившее весь континент.

Предыдущее генетическое исследование, проведенное эволюционным генетиком Понтом Скоглундом из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, выявило человеческую популяцию, возникшую более 200 000 лет назад, которая была предком поздних групп охотников-собирателей тропических лесов в западной и центральной Африке, растущих к югу от Сахары. Новое исследование предоставляет дополнительные доказательства четвертой наследственной линии: у древних детей, ДНК которых описана в исследовании, есть несколько генов тех древних предшественников из тропических лесов.

Группа Липсона взяла ДНК четырех детей, похороненных в Шум Лаке — каменном убежище на северо-западе Камеруна. Там же, во время раскопок 1980-х и 1990-х годов, были найдены каменные орудия и другие артефакты. Всего в Шум Лаке было обнаружено 18 человеческих скелетов, большинство из которых были детскими. Некоторым захоронениям уже около 8000 лет, другим — около 3000.

В результате раскопок 1994 года в каменном убежище в Камеруне были обнаружены скелеты двух мальчиков, похороненных около 8000 лет назад. Их ДНК свидетельствуют о том, что человеческие популяции в нескольких частях Африки генетически отличались друг от друга более 200 000 лет назад.

Другое открытие касается одного из подростков Шум Лаки — подростка, похороненного около 8000 лет назад. Этот мальчик обладал редким набором Y-хромосом, которые передаются от отца к сыну. Сегодня данная «родословная» по отцовской линии практически не встречается за пределами пары этнических групп, живущих в западном Камеруне. Предыдущие исследования показывают, что эта мужская генетическая линия имеет возраст от 200 000 до 300 000 лет, что делает ее самой древней из известных.

Непонятно, почему только один из трех древних африканских мальчиков, описанных в исследовании, произошел от того древнего рода.

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