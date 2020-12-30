«Власти» берутся за «тунеядцев». Рассказываем, как собираются «стимулировать» безработных в Беларуси

Источник материала: KYKY

Минская «власть» решила, что канун нового года – отличное время, чтобы вспомнить про одиозный Декрет №3 «О содействии занятости населения».

Комитет по труду занятости и соцзащите посчитал, что в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, уже 67 тысяч минчан. Из них 12,7 тысячи не работают более десяти лет. Цифры опубликовали в телеграм-канале «Минск-Официально».

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что принципиальное нежелание трудоустраиваться – неприемлемая позиция. «Граждане, которые получают определенные льготы и пользуются социальными благами, должны вносить свой посильный вклад в развитие общества», – заявил Кухарев.

При этом городские «власти» уверяют, что работы хватает, мол, «было бы желание – город обеспечит». Количество вакансий на минском рынке труда превышает 17 тысяч, больше 2 тысяч нанимателей предлагают трудоустройство.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Жанна Романович подчеркнула, что в последнее время работодатели чаще нанимают, чем увольняют людей. «Если человек не может найти работу по специальности или имел длительный перерыв, мы готовы обучить его по востребованным на рынке направлениям», – сказала Романович.

Как «власти» собираются стимулировать безработных

Для «максимального стимулирования трудоспособных граждан к легальной занятости» Минский горисполкомом подготовил и направил в Министерство труда и соцзащиты предложения – хотят изменить некоторые нормы законодательства. Они касаются усиления налогового контроля по выявлению сокрытых от налогообложения доходов и их обязательного декларирования, ужесточения подходов в части оплаты жилищно-коммунальных услуг для всех неработающих граждан трудоспособного возраста.

«В этом вопросе необходимо принимать принципиально жесткие меры», – сделал вывод глава Минска и поручил ведомствам ускорить работу в этом направлении. Результаты должны быть уже в течение января.