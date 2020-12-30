Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Системное вредительство: политолог о санкциях Литвы против санатория "Беларусь"

По мнению собеседника Sputnik, со стороны Литвы "это осмысленный поступок": принимая санкционные решения в отношении белорусского объекта на своей территории, "литовская сторона играет более крупную партию, рассчитывая на получение дивидендов со стороны покровителей ― США".

"В данном случае судьба трехсот людей – слишком низкая ставка. Прибалтийские элиты в какую игру играют ― они бегут впереди паровоза, они являются затравщиками любых кампаний ― антироссийских, антибелорусских. Поэтому для них важно проявлять инициативу, что они и делают", ― рассуждает Уралов.

В то же время литовская сторона не опасается белорусского ответа, так как видит, что "самое главное ― инвестиции в порты, перевалка через порты ― продолжается, а раз это будет продолжаться, они будут творить все, что хотят", отмечает эксперт.

Как напоминает Уралов, речь о возможной переброске белорусских грузов возникала уже неоднократно ― и в 2010 году, и в 2014-2015, однако в Литве считают, что Беларусь "никуда свои деньги не переведет".

"Вообще, должно быть общим правилом не только для Беларуси, но и для России ― не вкладывать деньги в территории потенциальных противников, потому что они могут активы требовать, деньги и капитал могут быть в любую секунду забраны или уничтожены", ― добавляет Уралов.

Напомним, ранее стало известно о решении банка Swedbank заморозить счета санатория "Беларусь" в Друскининкае, в связи с тем, что Управление делами президента Беларуси, в систему которого входит находящийся в Литве белорусский санаторий, включено в санкционные списки ЕС. В санатории работают более 390 человек, 350 из которых ― граждане Литвы.

В МИД Беларуси заморозку счетов санатория назвали "санкционным шабашем", отметив, что литовская сторона намеренно оставила своих граждан в новогодние праздники без заработной платы, а мэр Друскининкая Ричардас Малинаускас посчитал происходящее абсурдом и посетовал, "что рядовые работники страдают из-за каких-то международных политических дел".

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