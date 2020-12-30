|
Инновации для школ: МТС перевел в «облако» образовательную платформу
30.12.2020 12:35 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
МТС Cloud перевел в «облако» образовательную платформу Schools.by, которой пользуются около 4000 школ по всей Беларуси. С помощью платформы ученикам и родителям доступны электронные дневники, школьный тренажер и литература. В результате перевода на облачную площадку МТС проект удалось масштабировать, повысить безопасность и обеспечить более высокую доступность работы платформы.
Специалисты МТС обеспечили соответствие платформы всем требованиям защиты данных. Благодаря готовым облачным решениям разработчикам
На облачные технологии перешла вся образовательная инфраструктура Schools.by: сайты почти 4000 школ и приложение, через которое родители видят информацию об учебном процессе — оценки детей, домашние задания и др.
«Скорость реализации проекта произвела на нас приятное впечатление. Всего за полмесяца удалось не только перенести всю образовательную инфраструктуру, но и повысить ее безопасность. При этом специалисты МТС взяли на себя практически все серьезные задачи, что ускорило и упростило процесс», — отметил директор единой образовательной платформы Schools.by Сергей Сукало.
Платформа
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС Cloud перевел в «облако» образовательную платформу Schools.by, которой пользуются около 4000 школ по всей Беларуси. С помощью платформы ученикам и родителям доступны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)