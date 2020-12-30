Кузнецов: «В году уходящем белорусы были по-настоящему на высоте»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных» новостей – о 2020-м.





– Большую ошибку совершают те, кто сейчас по соцсетям и в беседах ругает 2020-й год и надеется, что 2021 будет «лучше», – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – 2020-й был очень важным и нужным для Беларуси. Он не был легким, но в жизни вообще никто никому не обещал, что будет легко.

Роман Бондаренко, Никита Кривцов, Александр Тарайковский и многие другие уже никогда не будут иметь возможности переоценить его значимость и масштаб в ретроспективе. И это есть и всегда будет наша общая боль. И мы будем чтить их память вечно, и мы будем делать все ради того, чтобы их уход от нас не был напрасным.

Но очень многое из того, что происходило и происходит уже сейчас, имело колоссальное значение для истории Беларуси, для развития и становления всего нашего общества и каждого из нас в отдельности.

Да, белорусы пока не победили диктатуру окончательно. Но в 2020 году для этого был сделан нужнейший и важнейший шаг: белорусы, в своем большинстве, победили себя. Победили вечное безразличие, апатию, выученную беспомощность, обособленность, страх… И много чего другого в себе победили. Это дорогого стоит.

В мировой истории год – это даже не день и не сутки, это минута или секунда. То, что произошло со всеми нами в историческом масштабе – это даже не из разряда «засыпал обычным, а проснулся знаменитым». Это из разряда «упало яблоко на голову и увидел мир вокруг себя и самого себя совершенно другими».

Мы и раньше умели быть солидарными, креативными, мудрыми, добрыми, выдержанными, законопослушными. Но, как говорят, «мы не знали друг друга до этого лета» – мы не знали сами себя до этого лета. Мы не знали, что мы можем быть такими, обладать всеми этими качествами не как индивидуумы, а как одно большое целое – как нация .

Своими солидарными, мужественными и благородными действиями белорусы лишили диктатуру большинства из атрибутов абсолютной власти. У режима на данный момент осталась лишь одна работающая (пока!) опция – раздавать команды ОМОНу. Не стоит даже говорить банальностей о том, что так не усидишь вечно – об этом слишком много говорится.

Но стоит подумать о том, что после десятилетий апатии и соглашательства, мобилизоваться до уровня, при котором можно было бы снести такую диктатуру единовременным, пусть и всенародным, порывом, было невозможно. На это потребуются еще и время, и усилия.

Но важно понимать главное: в 2020 году белорусы стали тем народом, который уже в состоянии приложить эти усилия и отдать этому и время, и собственные силы. Раньше мы такими не были.

Поэтому, не надо ругать 2020-й и ждать многого от 2021-го. Поверьте, несмотря ни на что, несмотря ни на какие жертвы и боль, 2020 год еще будет и оценен, и осмыслен, и переосмыслен и в истории, и в социологии, и в политологии, и даже в философии.

В конечном итоге, если 2021-й окажется хуже и тяжелее, то мы будем вспоминать 2020-й как «не самый плохой». А вот если 2021-й окажется победным и праздничным, мы вернемся в наших мыслях к нынешнему году именно как к моменту, когда мы сделали важный первый шаг.

Еще рано поздравлять друг друга с Новым, 2021-м годом. Но поздравить друг друга с пусть тяжелым, кровавым, но с таким героическим, достойным и важным 2020-м, уже можно. И я хочу сказать всем, кто меня читает и для кого мое мнение что-либо значит: в году уходящем белорусы были по-настоящему на высоте.

И мы будем им гордиться.