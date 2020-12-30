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Балаба, руки Лукашенко и послание белорусского правителя омоновцам – в Уручье
30.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне Нового года Александр Лукашенко посетил базу ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.
Белорусский правитель
Лукашенко оставил послание силовикам, написав его собственноручно. И пожелал им крепкого здоровья, семейного счастья и успехов.
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Накануне Нового года Александр Лукашенко посетил базу ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.
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