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Балаба, руки Лукашенко и послание белорусского правителя омоновцам – в Уручье

30.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне Нового года Александр Лукашенко посетил базу ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.

Белорусский правитель выступил перед омоновцами, кроме того, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба устроил ему экскурсию по части.

Балаба, руки Лукашенко и послание белорусского правителя омоновцам – в Уручье

Лукашенко оставил послание силовикам, написав его собственноручно. И пожелал им крепкого здоровья, семейного счастья и успехов.

Балаба, руки Лукашенко и послание белорусского правителя омоновцам – в Уручье

Балаба, руки Лукашенко и послание белорусского правителя омоновцам – в Уручье

 
 
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Накануне Нового года Александр Лукашенко посетил базу ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.
 
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