Балаба, руки Лукашенко и послание белорусского правителя омоновцам – в Уручье

Источник материала: Салiдарнасць

Накануне Нового года Александр Лукашенко посетил базу ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.

Белорусский правитель выступил перед омоновцами , кроме того, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба устроил ему экскурсию по части.





Лукашенко оставил послание силовикам, написав его собственноручно. И пожелал им крепкого здоровья, семейного счастья и успехов.







