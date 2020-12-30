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За неделю пограничники задержали более сорока нарушителей самоизоляции
Источник материала: Навiны
44 гражданина были привлечены к административной ответственности за попытку выехать из Беларуси раньше истечения срока обязательной самоизоляции.
Как сообщили в Госпогранкомитете, все въезжающие в Беларусь иностранцы были предупреждены об обязанности соблюдения самоизоляции, а также под роспись получили соответствующий документ.
В ГПК отметили, что санкции за данное нарушение: штраф от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.
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44 гражданина были привлечены к административной ответственности за попытку выехать из Беларуси раньше истечения срока обязательной самоизоляции.
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