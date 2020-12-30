За неделю пограничники задержали более сорока нарушителей самоизоляции

44 гражданина были привлечены к административной ответственности за попытку выехать из Беларуси раньше истечения срока обязательной самоизоляции.





Как сообщили в Госпогранкомитете, все въезжающие в Беларусь иностранцы были предупреждены об обязанности соблюдения самоизоляции, а также под роспись получили соответствующий документ.

В ГПК отметили, что санкции за данное нарушение: штраф от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.