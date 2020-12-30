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За неделю пограничники задержали более сорока нарушителей самоизоляции

30.12.2020 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

44 гражданина были привлечены к административной ответственности за попытку выехать из Беларуси раньше истечения срока обязательной самоизоляции.

За неделю пограничники задержали более сорока нарушителей самоизоляции

Как сообщили в Госпогранкомитете, все въезжающие в Беларусь иностранцы были предупреждены об обязанности соблюдения самоизоляции, а также под роспись получили соответствующий документ.

В ГПК отметили, что санкции за данное нарушение: штраф от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

 
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44 гражданина были привлечены к административной ответственности за попытку выехать из Беларуси раньше истечения срока обязательной самоизоляции.
 
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