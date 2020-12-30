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Нацсоюз писателей Украины прекращает публиковать в своих изданиях произведения белорусских авторов

30.12.2020 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Секретариат Национального союза писателей Украины принял решение прекратить публиковать в изданиях союза произведения авторов из стран, которые «голосованием в ООН и других международных организациях выступают против территориальной целостности Украины», сообщает «Украинская литературная газета».

Нацсоюз писателей Украины прекращает публиковать в своих изданиях произведения белорусских авторов
Фото носит иллюстративный характер

Решение касается авторов из Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Камбоджи, Китая, Кубы, Кыргызстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, России, Северной Кореи, Сербии, Сирии и Судана.

«Исключение могут составлять публикации произведений умерших классиков, а также тех современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации», — отмечает издание.

Кроме того, решено прекратить практику проведения совместных мероприятий, будь то творческие вечера, круглые столы, конференции, с дипломатическими представительствами этих стран, а также не допускать участия членов союза в «мероприятиях, инициированных представителям стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины».

О своем решении секретариат Нацсоюза писателей Украины уведомит Министерство культуры и информационной политики, Госкомтелерадио, Украинский институт книги, Украинский институт при МИД Украины, а также Украинскую ассоциацию книгоиздателей и книгораспространителей.   

 
 
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Секретариат Национального союза писателей Украины принял решение прекратить публиковать в изданиях союза произведения авторов из стран, которые «голосованием в...
 
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