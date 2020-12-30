ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Последствия непогоды: рухнувшая остановка, 28 поврежденных авто и более 1600 обесточенных пунктов

30.12.2020 12:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Последствия непогоды: рухнувшая остановка, 28 поврежденных авто и более 1600 обесточенных пунктов
Фото: МЧС
Сильный ветер и гололед накануне натворили дел в Беларуси, особенно — в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. О последствиях непогоды TUT.BY рассказали в МЧС и «Белэнерго».

Упавшие деревья, пострадавшие женщины


По оперативной информации, зафиксировано 163 случая падения деревьев, в результате повреждены 28 автомобилей: в Витебской области 106 случаев, 22 автомобиля; в Гродненской — 5 случаев; в Минской — 2 случая; в Могилевской — 50 случаев, 6 автомобилей.

В Витебском районе зафиксировано падение деревьев на железнодорожные пути и воздушные линии электропередачи, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. Задержка движения 10 пассажирских поездов составила от 18 минут до 1 часа 14 минут, 1 грузового поезда — 2 часа 57 минут.

В Могилеве из-за налипания слоя льда на троллейбусные контактные линии не вышли на 12 маршрутах 76 троллейбусов, дополнительно задействовались автобусы.


В Бресте на улице Гаврилова в районе дома № 25 ветер сорвал навес остановки — пострадали две женщины. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Оршанском районе Ореховская и Межевская участковые больницы остались без света и тепла. 44 пациента перевели в другие больницы.

Еще 716 населенных пунктов остаются без света



Последствия непогоды: рухнувшая остановка, 28 поврежденных авто и более 1600 обесточенных пунктов

Толщина гололеда на проводе. Фото: ГПО «Белэнерго»
В течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 1627 населенных пунктов (из них 652 в Витебской, 584 в Могилевской и 227 в Гомельской областях).

С 6 часов утра 29 декабря до 6 часов 30 декабря было восстановлено электроснабжение 900 населенных пунктов.

По состоянию на 8.00 ведутся восстановительные работы по включению электроэнергии еще в 716 населенных пунктах, в основном в Витебской и Могилевской областях.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебском районе зафиксировано падение деревьев на железнодорожные пути.
 
Новости дня
Новости разные
 
Инновации для школ: МТС перевел в «облако» образовательную платформу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика