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«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности»,— пояснили в российском представительстве японского автопроизводителя.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Honda покинет российский рынок в 2022 году Последним автопроизводителем, который покинул российский рынок, стал Ford.

Honda продолжит поставки новых мотоциклов и силовой техники на российский рынок, а также сохранит послепродажное обслуживание автомобилей. В настоящий момент линейка Honda в России представлена двумя машинами — кроссоверами CR-V и Pilot.Напомним, что последним автопроизводителем, который покинул российский рынок, стал Ford. Американская марка прекратила поставки легковых автомобилей и свернула их сборку в России в 2019 году.