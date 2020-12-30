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Honda покинет российский рынок в 2022 году

30.12.2020 12:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Honda покинет российский рынок в 2022 году
Иллюстративное фото
Компания Honda прекратит поставки автомобилей в Россию в 2022 году, сообщает ООО «Хонда Мотор Рус» в пресс-релизе.

«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности»,— пояснили в российском представительстве японского автопроизводителя.


Honda продолжит поставки новых мотоциклов и силовой техники на российский рынок, а также сохранит послепродажное обслуживание автомобилей. В настоящий момент линейка Honda в России представлена двумя машинами — кроссоверами CR-V и Pilot.

Напомним, что последним автопроизводителем, который покинул российский рынок, стал Ford. Американская марка прекратила поставки легковых автомобилей и свернула их сборку в России в 2019 году.
 
 
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Последним автопроизводителем, который покинул российский рынок, стал Ford.
 
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