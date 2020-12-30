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В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожный путь. Возбуждено уголовное дело

30.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожный путь. Возбуждено уголовное дело

В Лиде устанавливают личность диверсанта, который бетонным столбом перекрыл железнодорожные пути.  

Это произошло накануне вечером. Машинист пассажирского поезда Гродно - Гомель заметил препятствие на рельсах. Начал экстренное торможение, что очень опасно для пассажиров. Тормозной путь состава  растягивается на километр, а потому столкновения избежать не удалось. Но, благодаря профессионализму машиниста, люди не пострадали. А поезд устоял на путях. С задержкой он смог продолжить маршрут. По факту возбуждено уголовное дело. 

Кстати, в Лиде за последнее время это не первый такой случай. Препятствие было обнаружено и на пути следования товарного состава в гродненском направлении.   

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В Лиде устанавливают личность диверсанта, который бетонным столбом перекрыл железнодорожные пути.   Это произошло накануне вечером. Машинист пассажирского...
 
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