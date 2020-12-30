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В Лиде бетонным столбом перекрыли железнодорожный путь. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
В Лиде устанавливают личность диверсанта, который бетонным столбом перекрыл железнодорожные пути.
Это произошло накануне вечером. Машинист пассажирского поезда Гродно - Гомель заметил препятствие на рельсах. Начал экстренное торможение, что очень опасно для пассажиров. Тормозной путь состава растягивается на километр, а потому столкновения избежать не удалось. Но, благодаря профессионализму машиниста, люди не пострадали. А поезд устоял на путях. С задержкой он смог продолжить маршрут. По факту возбуждено уголовное дело.
Кстати, в Лиде за последнее время это не первый такой случай. Препятствие было обнаружено и на пути следования товарного состава в гродненском направлении.
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В Лиде устанавливают личность диверсанта, который бетонным столбом перекрыл железнодорожные пути. Это произошло накануне вечером. Машинист пассажирского...
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