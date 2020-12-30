Троих детей спасли при пожаре в квартире в Малорите

Источник материала: ОНТ

В Малорите при пожаре в квартире спасли троих детей, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Пожар в трехкомнатной квартире жилого многоквартирного дома произошел 29 декабря в 22:40. Еще до приезда МЧС были спасены трое детей.

ФОТО: БЕЛТА





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