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Троих детей спасли при пожаре в квартире в Малорите
Источник материала: ОНТ
В Малорите при пожаре в квартире спасли троих детей,
Пожар в трехкомнатной квартире жилого многоквартирного дома произошел 29 декабря в 22:40. Еще до приезда МЧС были спасены трое детей.
ФОТО: БЕЛТА
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В Малорите при пожаре в квартире спасли троих детей, сообщили в Брестском областном управлении МЧС. Пожар в трехкомнатной квартире жилого многоквартирного дома...
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