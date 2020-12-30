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Нашествие снеговиков: 35 фото, которые заставят вас улыбнуться!
Источник материала: ОНТ
Новый год-2021 мы встретим без снега, а потому мечты слепить праздничного снеговика придется немного отложить. А пока мы собрали для вас 35 забавных фото снежных героев. Вы точно улыбнетесь!
Фото: stebok.net, kaifolog.ru, zapilili.ru
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Новый год-2021 мы встретим без снега, а потому мечты слепить праздничного снеговика придется немного отложить. А пока мы собрали для вас 35 забавных фото снежных...
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