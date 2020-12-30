Нашествие снеговиков: 35 фото, которые заставят вас улыбнуться!

Источник материала: ОНТ

Новый год-2021 мы встретим без снега, а потому мечты слепить праздничного снеговика придется немного отложить. А пока мы собрали для вас 35 забавных фото снежных героев. Вы точно улыбнетесь!







Свой среди чужих, чужой среди своих



Какое хорошее дерево



Смотри, как могу!



Пора побриться



Пс, парень!



Опять этот понедельник!



Здесь был великан



Пусти погреться!



Я тут крутой!



Красота - страшная сила



Кот, вперед к приключениям!



Замотался на работе...



Бежим! Весна приближается!



Разбудите, пожалуйста, в 8.15



Кто крайний?



Котовик

Алло! Алло! А куда я попал?



А!



1:0



Ну куда ты полез!



Глаза разбежались



Может туда ключи уронил...



Рок-снеговичок



Малый повзрослел



Валим его, ребята!



Где упал, там уснул



Киану Ривз, если бы он был снеговиком



Смотри, какой салют красивый!



Поднажмите, чуть чуть осталось!



Пути, ахахаха



Вунш-Пунш!



Лучший косплей



Мама, я машину...слепил



Как я провел выходные



Они идут!

Фото: stebok.net, kaifolog.ru, zapilili.ru

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