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Роботы Boston Dynamics впервые станцевали вместе в честь Нового года
Источник материала: ОНТ
Роботы компании Boston Dynamics впервые станцевали вместе в честь Нового года.
Два человекоподобных робота Atlas, робот-собака Spot и робот на колесах Handle объединились в танце под хит шестидесятых «Do you love me».
«Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым», — говорится в подписи к видеоролику. Творения Boston Dynamics уже давно умеют танцевать, но первый раз они исполнили танец все вместе.
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Роботы компании Boston Dynamics впервые станцевали вместе в честь Нового года. Два человекоподобных робота Atlas, робот-собака Spot и робот на колесах Handle объединились в танце...
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