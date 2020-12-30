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Роботы Boston Dynamics впервые станцевали вместе в честь Нового года

30.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роботы компании Boston Dynamics впервые станцевали вместе в честь Нового года.

Два человекоподобных робота Atlas, робот-собака Spot и робот на колесах Handle объединились в танце под хит шестидесятых «Do you love me».

«Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым», — говорится в подписи к видеоролику. Творения Boston Dynamics уже давно умеют танцевать, но первый раз они исполнили танец все вместе.

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Роботы компании Boston Dynamics впервые станцевали вместе в честь Нового года. Два человекоподобных робота Atlas, робот-собака Spot и робот на колесах Handle объединились в танце...
 
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