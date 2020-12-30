ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Легковушка в заносе врезалась в автомобиль на обочине и насмерть сбила водителя под Могилевом

30.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Легковушка в заносе врезалась в автомобиль на обочине и насмерть сбила водителя под МогилевомМогилевом" class="one-news__figure-img">

Под Могилевом легковушка, которую занесло, влетела в стоящую на обочине машину и насмерть сбила водителя, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В результате аварии погиб водитель автомобиля «Мерседес». 

ФОТО: ГАИ УВД Могилевского облисполкома


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Могилевом легковушка, которую занесло, влетела в стоящую на обочине машину и насмерть сбила водителя, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Год 2021 Белого Металлического Быка обещает трем знакам зодиака колоссальное везение и удачу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика