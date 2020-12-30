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Легковушка в заносе врезалась в автомобиль на обочине и насмерть сбила водителя под Могилевом
Источник материала: ОНТМогилевом" class="one-news__figure-img">
Под Могилевом легковушка, которую занесло, влетела в стоящую на обочине машину и насмерть сбила водителя,
В результате аварии погиб водитель автомобиля «Мерседес».
ФОТО: ГАИ УВД Могилевского облисполкома
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Под Могилевом легковушка, которую занесло, влетела в стоящую на обочине машину и насмерть сбила водителя, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД...
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