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Землетрясение произошло утром в Хорватии: известно о семи жертвах

30.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Землетрясение произошло утром в Хорватии: известно о семи жертвах

Новое землетрясение произошло утром в Хорватии. Спасатели и военные уже сутки ищут под завалами выживших после первых подземных толчков магнитудой более шести. Именно они оказались разрушительными. 

На данный момент известно о семи жертвах. Большинство из них – в окрестностях города Глина, где разрушено около 90% зданий. Десятки людей госпитализированы, многие считаются пропавшими без вести. Отголоски хорватского землетрясение ощущали в Черногории, Боснии, Сербии и даже в Италии и Австрии. Жители разрушенных населенных пунктов вынуждены ночевать на улице в палатках. 

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Новое землетрясение произошло утром в Хорватии. Спасатели и военные уже сутки ищут под завалами выживших после первых подземных толчков магнитудой более шести....
 
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