Землетрясение произошло утром в Хорватии: известно о семи жертвах

Источник материала: ОНТ

Новое землетрясение произошло утром в Хорватии. Спасатели и военные уже сутки ищут под завалами выживших после первых подземных толчков магнитудой более шести. Именно они оказались разрушительными.

На данный момент известно о семи жертвах. Большинство из них – в окрестностях города Глина, где разрушено около 90% зданий. Десятки людей госпитализированы, многие считаются пропавшими без вести. Отголоски хорватского землетрясение ощущали в Черногории, Боснии, Сербии и даже в Италии и Австрии. Жители разрушенных населенных пунктов вынуждены ночевать на улице в палатках.

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