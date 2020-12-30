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Президент посетил минский отряд милиции особого назначения

30.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент посетил минский отряд милиции особого назначения

Александр Лукашенко сегодня посетил отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома, пишет БЕЛТА. 

Белорусский лидер вручил государственные награды представителям Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Службы безопасности Президента.

Также Александр Лукашенко ознакомился с порядком хранения экипировки, спецсредств оперативных рот и бытовыми условиями сотрудников групп быстрого реагирования.

ФОТО: БЕЛТА

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Александр Лукашенко сегодня посетил отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома, пишет БЕЛТА.  Белорусский лидер вручил государственные...
 
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