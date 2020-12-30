Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Рахмоном

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Президенты обсудили самые важные вопросы в области развития двусторонних отношений, ситуацию с пандемией корона вируса и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Также главы государств договорились проработать график возможных встреч на ближайшее время.

ФОТО: БЕЛТА

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