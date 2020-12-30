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Последствия непогоды в Беларуси: повреждено 28 авто, обесточено 1600 населенных пунктов

30.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Последствия непогоды в Беларуси: повреждено 28 авто, обесточено 1600 населенных пунктов

За прошедшие сутки из-за сильного ветра и гололеда были обесточены населенные пункты, повреждены машины и задержано движение поездов. О последствиях непогоды рассказали в МЧС.

Больше всех пострадала Витебская, Гомельская и Могилевская области. Там порывы ветра достигали 20 м/с, был гололед и слои льда на линиях электропередачи. В результате непогоды зафиксировано 163 случая падения деревьев, повреждены 28 автомобилей.

В Витебском районе из-за падения деревьев на железнодорожные пути и воздушные линии электропередачи было задержано движение 10 пассажирских поездов.


На 12 маршрутах в Могилеве не вышли 76 троллейбусов из-за толстого слоя льда на троллейбусных контактных линиях. 

В Бресте две женщины пострадали из-за упавшего от порыва ветра навеса остановочного пункта. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. 


В течение суток в стране периодически нарушалось электроснабжение 1627 населенных пунктов, сообщили в ГПО «Белэнерго». Отключения устраняются аварийными бригадами. Пострадавших в результате нарушения электроснабжения нет.

ФОТО: МЧС 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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За прошедшие сутки из-за сильного ветра и гололеда были обесточены населенные пункты, повреждены машины и задержано движение поездов. О последствиях непогоды...
 
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