Последствия непогоды в Беларуси: повреждено 28 авто, обесточено 1600 населенных пунктов

Источник материала: ОНТ

За прошедшие сутки из-за сильного ветра и гололеда были обесточены населенные пункты, повреждены машины и задержано движение поездов. О последствиях непогоды рассказали в МЧС.

Больше всех пострадала Витебская, Гомельская и Могилевская области. Там порывы ветра достигали 20 м/с, был гололед и слои льда на линиях электропередачи. В результате непогоды зафиксировано 163 случая падения деревьев, повреждены 28 автомобилей.

В Витебском районе из-за падения деревьев на железнодорожные пути и воздушные линии электропередачи было задержано движение 10 пассажирских поездов.





На 12 маршрутах в Могилеве не вышли 76 троллейбусов из-за толстого слоя льда на троллейбусных контактных линиях.

В Бресте две женщины пострадали из-за упавшего от порыва ветра навеса остановочного пункта. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.





В течение суток в стране периодически нарушалось электроснабжение 1627 населенных пунктов, сообщили в ГПО «Белэнерго». Отключения устраняются аварийными бригадами. Пострадавших в результате нарушения электроснабжения нет.

ФОТО: МЧС

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