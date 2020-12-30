Совмин прогнозирует повышение зарплат бюджетникам и рост пенсий в ближайшую пятилетку

Источник материала: ОНТ

Устойчивое экономическое развитие, рост благосостояния и уровня жизни населения – утверждена программа деятельности правительства Беларуси на ближайшие пять лет.

Совет министров прогнозирует повышение зарплат бюджетникам в целом и с опережением отдельным категориям, а также рост пенсий. Ещё в документе прописана поддержка предпринимательства, инноваций в экономике. Зафиксирована и отчётность: ежегодно Минский городской и областные исполкомы будут отчитываться в Министерстве экономики.

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