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Совмин прогнозирует повышение зарплат бюджетникам и рост пенсий в ближайшую пятилетку

30.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Совмин прогнозирует повышение зарплат бюджетникам и рост пенсий в ближайшую пятилетку

Устойчивое экономическое развитие, рост благосостояния и уровня жизни населения – утверждена программа деятельности правительства Беларуси на ближайшие пять лет.

Совет министров прогнозирует повышение зарплат бюджетникам в целом и с опережением отдельным категориям, а также рост пенсий. Ещё в документе прописана поддержка предпринимательства, инноваций в экономике. Зафиксирована и отчётность: ежегодно Минский городской и областные исполкомы будут отчитываться в Министерстве экономики.

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Устойчивое экономическое развитие, рост благосостояния и уровня жизни населения – утверждена программа деятельности правительства Беларуси на ближайшие пять...
 
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