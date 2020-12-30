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Назван неожиданный симптом рака легких
Источник материала: ОНТ
На рак легких могут указывать шишки или опухшие области в подмышечной впадине,
Отмечается, что такие проявления в подмышках либо на шее в некоторых случаях указывают на то, что болезнь затронула лимфатические узлы. Вместе с тем лимфоузлы могут увеличиваться в случае инфекционных заболеваний.
Среди менее распространенных симптомов рака легких – затрудненное глотание, отеки лица или шеи, утолщение концевых фаланг пальцев, охриплость, постоянная боль в груди или плечах.
ФОТО: oncostop.ru
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На рак легких могут указывать шишки или опухшие области в подмышечной впадине, сообщает Express со ссылкой на организацию Cancer Research UK. Отмечается, что такие проявления...
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