Назван неожиданный симптом рака легких

Источник материала: ОНТ

На рак легких могут указывать шишки или опухшие области в подмышечной впадине, сообщает Express со ссылкой на организацию Cancer Research UK.

Отмечается, что такие проявления в подмышках либо на шее в некоторых случаях указывают на то, что болезнь затронула лимфатические узлы. Вместе с тем лимфоузлы могут увеличиваться в случае инфекционных заболеваний.

Среди менее распространенных симптомов рака легких – затрудненное глотание, отеки лица или шеи, утолщение концевых фаланг пальцев, охриплость, постоянная боль в груди или плечах.

ФОТО: oncostop.ru





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram