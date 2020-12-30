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«Беларуськалий» установил рекорды по добыче руды и выпуску удобрений

30.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Беларуськалий» установил рекорды по добыче руды и выпуску удобрений

Установлены рекорды по добыче руды и выпуску удобрений – промышленный гигант «Беларуськалий» подводит итоги года.

Руды получили около 55 миллионов тонн, из неё произведут примерно 12 миллионов тонн удобрений. Сейчас идут переговоры по экспортным контрактам на следующий год. Опасений, что здесь будут трудности, нет – заверили на предприятии и в правительстве.

«Беларуськалий» – один из крупнейших мировых производителей и поставщиков калийных удобрений.

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Установлены рекорды по добыче руды и выпуску удобрений – промышленный гигант «Беларуськалий» подводит итоги года. Руды получили около 55 миллионов тонн, из неё...
 
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