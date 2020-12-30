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Теперь настоящий президент ОМОНа: Балаба вручил Лукашенко черный берет

30.12.2020 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко сегодня во время посещения ОМОНа ГУВД Мингорисполкома вручили черный берет.


архивное фото

Как сообщает госагентство БелТА, решение о его награждении этим "знаком отличия омоновцев" принял совет командиров отряда.

Как пояснил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, черный берет был вручен Лукашенко "за особые заслуги". 

"Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа", - сказал Дмитрий Балаба.

Сегодня Лукашенко пометил ОМОН в Уручье и, видимо, для поднятия "боевого духа" вручил ОМОНовцам госнаграды.

Напомним, именно ОМОН, по свидетельствам очевидцев и пострадавших, отличился особой жестокостью при подавлении мирных протестов против фальсификации результатов выборов.
 
 
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Лукашенко сегодня во время посещения ОМОНа ГУВД Мингорисполкома вручили черный берет.
 
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