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Экологичный транспорт: МАЗ открыл сборочное производство электробусов

30.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новейшие электробусы и современные троллейбусы. Минский автомобильный завод открыл новое сборочное производство в городе Жодино, сообщает телеканал «МИР 24». Ежегодно там смогут выпускать около 300 единиц пассажирского транспорта.

С конвейера в подарочной упаковке сошел первый троллейбус местного производства. Раньше этот вид техники выпускали только на одном белорусском предприятии. Теперь на площадке в несколько тысяч квадратных метров будут собирать электротранспорт. Все операции выполняют в одном месте: от сварочных работ до покраски, наладки систем, контроля продукции. Техника рассчитана как для местного рынка, так и на экспорт. На нее уже есть покупатели.

«Машины, которые вы видите, и которые стоят на улице, они все уходят в Уфу. Мы в январе завершаем выполнение крупного контракта – практически 70 машин. Уфа подтверждает заказ на следующий год. Заинтересовалась таким транспортом Украина», – рассказал министр промышленности Республики Беларусь Петр Пархомчик.

«Электричество – это передовое направление на сегодняшний день. Вопрос экологии никуда не уходит с основных рынков, а только поднимаются еще больше. Запуск атомной станции – это дополнительный рынок сбыта электроэнергии», – отметил генеральный директор холдинга по производству транспорта Валерий Иванкович.

Новое производство – это совместная работа частной и государственной компаний.



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Производство запущено в городе Жодино. Техника рассчитана как для местного рынка, так и на экспорт. На нее уже нашлись покупатели.
 
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