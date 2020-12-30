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Экологичный транспорт: МАЗ открыл сборочное производство электробусов
30.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новейшие электробусы и современные троллейбусы. Минский автомобильный завод открыл новое сборочное производство в городе Жодино, сообщает телеканал «МИР 24». Ежегодно там смогут выпускать около 300 единиц пассажирского транспорта.
С конвейера в подарочной упаковке сошел первый троллейбус местного производства. Раньше этот вид техники выпускали только на одном белорусском предприятии. Теперь на площадке в несколько тысяч квадратных метров будут собирать электротранспорт. Все операции выполняют в одном месте: от сварочных работ до покраски, наладки систем, контроля продукции. Техника рассчитана как для местного рынка, так и на экспорт. На нее уже есть покупатели.
Новое производство – это совместная работа частной и государственной компаний.
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Производство запущено в городе Жодино. Техника рассчитана как для местного рынка, так и на экспорт. На нее уже нашлись покупатели.
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