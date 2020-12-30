Экологичный транспорт: МАЗ открыл сборочное производство электробусов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новейшие электробусы и современные троллейбусы. Минский автомобильный завод открыл новое сборочное производство в городе Жодино, сообщает телеканал «МИР 24». Ежегодно там смогут выпускать около 300 единиц пассажирского транспорта.

С конвейера в подарочной упаковке сошел первый троллейбус местного производства. Раньше этот вид техники выпускали только на одном белорусском предприятии. Теперь на площадке в несколько тысяч квадратных метров будут собирать электротранспорт. Все операции выполняют в одном месте: от сварочных работ до покраски, наладки систем, контроля продукции. Техника рассчитана как для местного рынка, так и на экспорт. На нее уже есть покупатели.

«Машины, которые вы видите, и которые стоят на улице, они все уходят в Уфу. Мы в январе завершаем выполнение крупного контракта – практически 70 машин. Уфа подтверждает заказ на следующий год. Заинтересовалась таким транспортом Украина», – рассказал министр промышленности Республики Беларусь Петр Пархомчик.

«Электричество – это передовое направление на сегодняшний день. Вопрос экологии никуда не уходит с основных рынков, а только поднимаются еще больше. Запуск атомной станции – это дополнительный рынок сбыта электроэнергии», – отметил генеральный директор холдинга по производству транспорта Валерий Иванкович.

Новое производство – это совместная работа частной и государственной компаний.