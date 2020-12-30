Водитель MAN снес столб на МКАД: столб перекрыл проезжую часть, а фура уехала (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, что 29 декабря водитель MAN (1988 года рождения) двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Скорины в крайней правой полосе. Он совершил наезд на осветительную мачту, которая от удара упала на проезжую часть и частично перекрыла движение. А водитель с места ДТП уехал.

Фото и видео размещены в Telegram-канале Motolkohelp .

В 21:50 грузовой автомобиль с характерными повреждениями полуприцепа был остановлен на МКАД.

— Водитель употребление спиртных напитков отрицал, однако от него исходил запах алкоголя, в связи с чем мужчина был доставлен в учреждение здравоохранения. Результат медицинского освидетельствования — 0,57 промилле, — сообщили в Госавтоинспекции.

В отношении водителя составлен протокол об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.16 КоАП. Копии материалов переданы сотрудникам ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска для составления процессуальных документов по факту ДТП и оставления места ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

В ГАИ Минска также сообщили, что инспекторы в период праздничных дней несут службу в усиленном варианте. Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .