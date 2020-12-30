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Гражданин Турции решил сократить сроки самоизоляции в Беларуси

30.12.2020 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Спустя всего четверо суток покинуть Минск намеревался гражданин Турции, несмотря на обязательство соблюдать 10-дневную изоляцию. Перед вылетом его остановили пограничники, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Случай не единичный, достаточно вольную трактовку карантинных мер в предпраздничную неделю допустили 44 иностранца. Хотя при въезде все были дополнительно информированы о действующих в Беларуси правилах, а также оставили подпись под обязательством соблюдения самоизоляции сроком на 10 дней.

За неповиновение на каждого нарушителя составлены протоколы. На усмотрение суда санкции за такое нарушение предусматривают штраф от двух до пяти базовых или административный арест.

Напомним, согласно Постановлению правительства от 8 апреля 2020 года все туристы, прибывающие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, обязаны соблюдать требования самоизоляции.

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Теги: Минск
 
 
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За неделю на белорусской границе задержано более 40 нарушителей противоэпидемических ограничений.
 
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