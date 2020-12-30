Источник материала: Хартия'97

«Не уеду до победы!»: сильное заявление белорусов с площади Якуба Коласа 30.12.2020, 13:14

Это — наша страна.

„В конце концов, я хочу плюнуть на всё это и уехать из страны, чтобы забыть навсегда этот ужас. Но совесть против!“

Свободные люди площади Якуба Коласа записали видео, в котором заявляют:

«В конце концов, я хочу плюнуть на всё это и уехать из страны, чтобы забыть навсегда этот ужас. Но совесть против!

Это наша страна! Не уеду до Победы! Жыве Беларусь!»

Ролик опубликовал телеграм-канал UsyLukashenko .

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