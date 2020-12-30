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Bellingcat опубликует информацию о всех передвижениях отравителей Навального

30.12.2020 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Bellingcat опубликует информацию о всех передвижениях отравителей Навального

  • 30.12.2020, 13:09
  • 1,092
Bellingcat опубликует информацию о всех передвижениях отравителей Навального
Алексей Навальный

Расследовали получили огромный массив данных.

Журналист Bellingcat Христо Грозев – один из авторов расследования об отравлении Алексея Навального, заявил, что до конца 2020 года полностью опубликует всю имеющуюся у расследователей информацию о перемещениях сотрудников ФСБ, предположительно причастных к покушению на российского оппозиционера. Об этом Грозев рассказал в ходе онлайн-беседы с журналистом «Эха Москвы» Александром Плющевым.

Александр Плющев высказал мнение, что о перемещениях сотрудников ФСБ, предположительно связанных с отравлением Навального, Bellingcat теперь знает "даже больше, чем это требовалось для расследования", и предложил опубликовать эти сведения. Грозев ответил, что "принимает этот вызов". "Мы полностью опубликуем их передвижения до конца этого года. И все СМИ, и все гражданские журналисты смогут тоже заниматься этим расследованием", - сказал Христо Грозев.

14 декабря были опубликованы результаты расследования, которое провели группа Bellingcat при участии издания The Insider, CNN, Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. В публикации говорилось, что Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.

21 декабря Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. В разговоре с Навальным собеседник фактически признал, что оппозиционер был отравлен летом этого года сотрудниками спецслужбы. Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее белье оппозиционера. В ФСБ назвали разговор подделкой.

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