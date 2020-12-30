Источник материала: Хартия'97

В Мексике расшифровали загадочное послание майя на Храме Ягуаров 30.12.2020, 13:02

2,669

фото: vokrugsveta.ua

Текст раскрывает тайну древней династии, правившей на севере полуострова Юкатан.

Исследователи из Мексики расшифровали древний текст на Храме Ягуара в древней столице майя Чичен-Ице. Результаты своей работы ученые изложили в книге «Королевский дом Коком. История Юкатана», сообщает «Вокруг Света» .

Авторы книги Эдуардо Перес де Эредиа и Петер Биро сделали открытие после изучения работ изобретателя, музыканта и археолога-любителя Теодора Уилларда (1862–1943 гг.). Именно корреляция между работами Уилларда и глифами, вырезанными на Храме Ягуара оказалась ключом к ответу на давнюю загадку.

Документы династии Коком были куплены Уиллардом в начале ХХ века и были заново открыты антропологом Рут Габлер в 1980-х годах в Юго-Западном музее в Пасадене. Эти документы содержат изображения глифов майя, которые были обнаружены в Храме Ягуара, построенном между 1000 и 1150 годами нашей эры.

14 символов на стенах Храма Ягуаров, которые были идентифицированы как имена, неожиданно совпадают с 14 персонажами Кокомской знати в документе Уилларда. В переводе на испанский имена означают Звезда, Енот, Жрец, Змея, Зуб, Стекло, Бог, Кремень, Младенец, Угольная трава, Хлопок, Червь, Шкура животного и Сын.

Авторы книги определили, что 14 персонажей связаны с династией Кокомов, которая правила в городе Майяпан на севере Юкатана с 1260-х годов до середины XV века. Если ранее исследователи считали основателем династии правителя Майяпана по имени Хунак Кеель, то теперь родословная была прослежена до воина по имени Яджавал Чо («Челюсть Коком»), который жил в Чичен-Ице в IX веке.

В книге поясняется, что происхождение кокомов может происходить из королевства Комком, столица которого совпадает с нынешним местом Буэнависта-дель-Кайо в Белизе. Оба термина, Kokom и Komkom, являются синонимами и относятся к растению сарсен, отождествляемому с ванилью.

На следующих страницах книги рассматривается роль Кокомов в правительстве Майяпана до резни 1441 года, когда Ах-Шупан Титуль-Шиу из Ушмаля поднял восстание, сверг семью и истребил почти всех её представителей за исключением одного из сыновей правителя. По счастливой случайности, он находился в торговой экспедиции, а после резни основал новое государство Кокомов со столицей в городе Сотута. Оно просуществовало до начала испанского завоевания Америки в XVI веке.

В книге описан еще один важный эпизод, когда 12 июня 1562 года испанский епископ Диего де Ланда обвинил вождей майя в ереси, лично истязал их и казнил, а затем сжег все имевшиеся кодексы и документы майя. В тот день вся бумажная история этой цивилизации превратилась в пепел.

По сей день многие юкатеканцы носят фамилию Коком, которой более тысячи лет. Они происходят от этой важной линии майя, сыгравшей ведущую роль в истории доиспанского Юкатана и чье наследие все еще живо, объясняют Перес де Эредиа и Биро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .