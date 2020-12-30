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Лукашенко стал бойцом ОМОНа
Источник материала: Навiны
В ходе сегодняшнего
Он заявил, что «вряд ли сдам необходимые испытания на право ношения берета».
Однако командир отряда Дмитрий Балаба пояснил, что черный берет вручен «за особые заслуги» (это предусмотрено соответствующим Положением): «Вы были с нами в боевых порядках, так что теперь Вы — полноценный боец ОМОНа!»
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В ходе сегодняшнего посещения базы минского ОМОНа Александру Лукашенко вручили черный берет.
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