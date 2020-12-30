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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Если хотите, чтобы у ваших детей все получалось хорошо, тогда вдвое больше проводите с ними времени и вдвое меньше балуйте их деньгами!» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – написано в публикации. Фото произвело фурор в интернете. Сначала пользователи начали умиляться трогательному кадру: «Ну, какие куколки стоят. Обожаю», «Мамина дочка», «Копия мамы. Дай бог вам счастья и здоровья», «Какие обе милашки!», «Две, звезды», «Не девочки, а богини», – восхищались они.

«Сказала простым людям бабушка-миллионерша! Прекратите уже смешить народ! Покоя не хочется????», «Вы с ума сошли??? Откуда деньги чтоб детей побаловать, тут как бы прожить до пенсии», «Богатым бедных не понять», «А чем хуже другие дети, у которых родители тоже много работают, но не заламывают такие суммы за свою работу. А вы, из шоу бизнеса, оборзели...», – не унимались комментаторы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На хвастающуюся горами денег Пугачеву вылили ушат помоев После 2015 года артисты много раз выставляли более ранние фотографии малышей.

Поклонники восхищались близнецами, злые языки выдвигали десятки версий их появления на свет, а завистники не переставали писать оскорбительные тексты при каждой удобной возможности. Однако сейчас звездные мама и папа смирились с тем, что так будет всегда, и часто показывают детей в своих социальных сетях.После 2015 года артисты много раз выставляли более ранние фотографии малышей. Один из таких кадров появился в фан-группе звездной пары в Инстаграм. На фото Алла Борисовна стоит в коротких розоватых шортах, блузе с цветочным принтом и держит на руках крохотную Лизу, которой около семи месяцев. Малышка одета в светлый трикотажный костюм, а ее голову украшает фиолетовая повязка.Однако итог оказался плачевным. Аллу Борисовну стали обвинять в излишней демонстрации собственного богатства и других «грехах».