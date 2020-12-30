|
На хвастающуюся горами денег Пугачеву вылили ушат помоев
Источник материала: UDF
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники восхищались близнецами, злые языки выдвигали десятки версий их появления на свет, а завистники не переставали писать оскорбительные тексты при каждой удобной возможности. Однако сейчас звездные мама и папа смирились с тем, что так будет всегда, и часто показывают детей в своих социальных сетях.
После 2015 года артисты много раз выставляли более ранние фотографии малышей. Один из таких кадров появился в фан-группе звездной пары в Инстаграм. На фото Алла Борисовна стоит в коротких розоватых шортах, блузе с цветочным принтом и держит на руках крохотную Лизу, которой около семи месяцев. Малышка одета в светлый трикотажный костюм, а ее голову украшает фиолетовая повязка.
«Если хотите, чтобы у ваших детей все получалось хорошо, тогда вдвое больше проводите с ними времени и вдвое меньше балуйте их деньгами!» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – написано в публикации. Фото произвело фурор в интернете. Сначала пользователи начали умиляться трогательному кадру: «Ну, какие куколки стоят. Обожаю», «Мамина дочка», «Копия мамы. Дай бог вам счастья и здоровья», «Какие обе милашки!», «Две, звезды», «Не девочки, а богини», – восхищались они.
Однако итог оказался плачевным. Аллу Борисовну стали обвинять в излишней демонстрации собственного богатства и других «грехах».
«Сказала простым людям бабушка-миллионерша! Прекратите уже смешить народ! Покоя не хочется????», «Вы с ума сошли??? Откуда деньги чтоб детей побаловать, тут как бы прожить до пенсии», «Богатым бедных не понять», «А чем хуже другие дети, у которых родители тоже много работают, но не заламывают такие суммы за свою работу. А вы, из шоу бизнеса, оборзели...», – не унимались комментаторы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После 2015 года артисты много раз выставляли более ранние фотографии малышей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)