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Лукашенко наградил «душителей» белорусской революции и получил в ответ «черный берет»
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
«В последние дни уходящего года спрос на президента, как я говорю, огромен. Но при всех издержках во времени я не мог не приехать к вам, — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. — Сегодня в строю я вижу настоящих патриотов нашей Родины, людей долга, чести и совести».
Он поблагодарил за мужество и стойкость, верность присяге и своему народу.
«Это не просто слова. Для каждого из вас это надежный ориентир, который определяет дела и поступки», - подчеркнул Лукашенко.
Награды получили представители МВД, Минобороны, КГБ, Государственного пограничного комитета, Службы безопасности.
В числе награжденных — заместитель министра внутренних дел-начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел — командующий Внутренними войсками Николай Карпенков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Александр Быков, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.
В ответ на это Балаба вручил Лукашенко черный берет (для ОМОНа имеет такое же значение, как и краповый — для военнослужащих внутренних войск) «за особые заслуги».
«Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Балаба.
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Наград удостоились одиозные Карпенков, Балаба и Казакевич.
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