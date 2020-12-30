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Лукашенко наградил «душителей» белорусской революции и получил в ответ «черный берет»

30.12.2020 13:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко наградил «душителей» белорусской революции и получил в ответ «черный берет»
Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко вручил сегодня государственные награды сотрудникам милиции и военным. Церемония состоялась во время посещения им ОМОНа.

«В последние дни уходящего года спрос на президента, как я говорю, огромен. Но при всех издержках во времени я не мог не приехать к вам, — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. — Сегодня в строю я вижу настоящих патриотов нашей Родины, людей долга, чести и совести».


Он поблагодарил за мужество и стойкость, верность присяге и своему народу.

«Это не просто слова. Для каждого из вас это надежный ориентир, который определяет дела и поступки», - подчеркнул Лукашенко.


Награды получили представители МВД, Минобороны, КГБ, Государственного пограничного комитета, Службы безопасности.

В числе награжденных — заместитель министра внутренних дел-начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел — командующий Внутренними войсками Николай Карпенков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Александр Быков, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

В ответ на это Балаба вручил Лукашенко черный берет (для ОМОНа имеет такое же значение, как и краповый — для военнослужащих внутренних войск) «за особые заслуги».

«Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Балаба.
 
 
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Наград удостоились одиозные Карпенков, Балаба и Казакевич.
 
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