Источник материала: UDF



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«В последние дни уходящего года спрос на президента, как я говорю, огромен. Но при всех издержках во времени я не мог не приехать к вам, — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. — Сегодня в строю я вижу настоящих патриотов нашей Родины, людей долга, чести и совести».

«Это не просто слова. Для каждого из вас это надежный ориентир, который определяет дела и поступки», - подчеркнул Лукашенко.

«Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Балаба.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко наградил «душителей» белорусской революции и получил в ответ «черный берет» Наград удостоились одиозные Карпенков, Балаба и Казакевич.

Он поблагодарил за мужество и стойкость, верность присяге и своему народу.Награды получили представители МВД, Минобороны, КГБ, Государственного пограничного комитета, Службы безопасности.В числе награжденных — заместитель министра внутренних дел-начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел — командующий Внутренними войсками, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Александр Быков, командир ОМОНа ГУВД МингорисполкомаВ ответ на это Балаба вручил Лукашенко черный берет (для ОМОНа имеет такое же значение, как и краповый — для военнослужащих внутренних войск) «за особые заслуги».