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Окрестина / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приехали на Окрестина встречать друзей после 15 суток и сами оказались в РУВД У минского изолятора задержали ITшников, которые встречали освобождённых коллег

Телеграм-канал “МотолькоПомоги” пишет, что парни держали в руках безобидный плакат с приветствием. Однако сотрудникам ЦИП “не понравилось, что они слишком радовались”. Результат — поездка в РУВД для оформления протокола за участие в несанкционированном мероприятии. Так в изоляторе оказались те, кто встречал освободившихся из изолятора.Как стало известно, и освобождённые после 15 суток, и задержанные работают в IT-компании “Эксадел”. Представитель компании Наталья неохотно комментирует Еврорадио информацию о задержанных коллегах:— Вы же понимаете, что это профессиональная информация и мы не имеем права её разглашать.— Знаете, есть деление: личное отношение и профессиональное. Вот исходя из последнего я и не должна разглашать подобного рода информацию.