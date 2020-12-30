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Приехали на Окрестина встречать друзей после 15 суток и сами оказались в РУВД
Источник материала: UDF
Окрестина / Еврорадио
Телеграм-канал “МотолькоПомоги” пишет, что парни держали в руках безобидный плакат с приветствием. Однако сотрудникам ЦИП “не понравилось, что они слишком радовались”. Результат — поездка в РУВД для оформления протокола за участие в несанкционированном мероприятии. Так в изоляторе оказались те, кто встречал освободившихся из изолятора.
Как стало известно
— Вы же понимаете, что это профессиональная информация и мы не имеем права её разглашать.
- Возможно, в отношении ваших сотрудников были совершены противоправные действия со стороны силовиков. Вы разве не заинтересованы в освещении подобной ситуации?
— Знаете, есть деление: личное отношение и профессиональное. Вот исходя из последнего я и не должна разглашать подобного рода информацию.
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У минского изолятора задержали ITшников, которые встречали освобождённых коллег
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