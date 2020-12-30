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В Беларуси представили площадку для испытания промышленного оборудования

30.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дело техники. В Беларуси представили новую площадку для испытания промышленного оборудования и транспорта, передает телеканал «МИР 24».

Это камера без эха и радиопомех. Она позволяет измерить электромагнитную совместимость различных приборов. Подобные испытания обязательны на рынках как ЕАЭС, так и других экономических союзов. Ранее белорусские компании проводили испытания за границей и платили в несколько раз больше.

«Мы приняли сегодня программу развития электротранспорта. Без проведения таких испытаний, без такого оборудования нереально производить сегодня, ну можно производить с большими затратами, а что такое затраты? Это конкурентоспособность продукции», – сказал председатель государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий.

В Беларуси сейчас действуют свыше двух тысяч испытательных лабораторий. 20% из них включены в единый реестр ЕАЭС и вправе проводить проверку технических регламентов союза.



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Подобные испытания обязательны на рынках как ЕАЭС, так и других экономических союзов.
 
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