Погода в СНГ: в Беларуси дождливо, а в Казахстане в новогоднюю ночь ожидается снегопад

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Два градуса мороза и небольшой снег ожидаются в среду, 30 декабря, в Москве. Местами гололед. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

В Алматы – солнечно, воздух прогреется до минус четырех градусов. На остальной части Казахстана погода сегодня будет стремительно меняться. Атлантический циклон принесет обильные снегопады и кратковременное повышение температуры. Но, по прогнозам синоптиков, потом в страну придут морозы. Местами до минус 40.

В канун новогодних праздников спасатели проводят разъяснительную работу по безопасности использования печного оборудования. В частном секторе топят дома в основном углем. Поэтому сотрудники Департамента ЧС и волонтеры бесплатно устанавливают датчики угарного газа в домах социально уязвимых слоев населения, а также проводят чистку дымоходов от сажи.

«В отопительный период печи должны чистить два раза в год, соблюдать меры пожарной безопасности, соблюдать требования по эксплуатации печи, а также, если несвоевременно чистка от сажи дымохода происходит, отсутствует тяга, что приводит к угарному газу и гибели людей», – отметил и.о. Управления по ЧС Турксибского района Алматы Багдан Омаров.

В Минске сегодня небольшой дождь и плюс четыре. Но, несмотря на опасный лед, любители зимней рыбалки не перестают заниматься любимым хобби. И некоторым даже везет. Под Минском удалось поймать щуку весом почти 14 килограммов и длиной больше метра. Это рекорд для небольшого Заславского водохранилища. Когда рыбу вытаскивали, она даже застряла в лунке. Планы на улов у рыбаков простые: блюдо на новогодний стол. И как бонус они получили три килограмма икры.

Мороз и солнце. Днем в Ереване столбики термометров показывают плюс три, ночью – минус 5. В горных регионах холоднее на десять градусов. Осадков нет, однако в стране есть труднопроходимые и закрытые автодороги, а на трассах скользко, местами гололед. Чтобы не попасть в аварию и не испортить зимние каникулы, МЧС Армении просит водителей ездить исключительно на зимней резине.