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Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров

30.12.2020 13:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Многие архитекторы привыкли героически преодолевать трудности, которые создаются неудобными участками или изощренными капризами заказчиков. В данном случае пришлось справляться и с тем и с другим. Специалистам словенской студии Arhitektura достался «пенал» шириной всего 6 метров, на котором требовалось построить сразу две семейные резиденции.

Единственным спасением в данной ситуации стала длина участка, достигавшая 30 метров. Отдельные коттеджи достаточной площади здесь все равно разместить не удавалось, однако на сблокированный дом с двумя отдельными входами на параллельные улицы места хватило. Фасад комплекса пришлось максимально сузить, чтобы обеспечить необходимое расстояние до соседних домов и оставить хоть какое-то пространство для будущего благоустройства территории.

Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров
Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров
Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров
Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров
Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров
Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров
Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров

Форма объекта максимально проста и геометрична, однако выбранные строительные материалы позволили придать зданию актуальный облик. Два верхних уровня, где находятся спальни, облицованы темным клинкерным кирпичом, нижний этаж с общими комнатами (гостиная и кухня) обшит деревом. Большие окна обеспечивают достаточную инсоляцию внутренних помещений.

Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров
Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров
Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров
Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров
Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров
Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров
Архитекторы постарались и разместили дом для двух семей на участке шириной всего 6 метров

 
 
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Многие архитекторы привыкли героически преодолевать трудности, которые создаются неудобными участками или изощренными капризами заказчиков. В данном случае...
 
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