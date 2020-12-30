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За сутки из-за льда пострадала почти тысяча человек
Источник материала: Onliner
В стране за минувшие сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм,
По данным министерства, в столице за прошедшие сутки пострадали 270 взрослых и 12 детей. При этом всего за месяц — 1223 человека.
На Гомельщине травмированы 239 человек (всего с 1 декабря — 3851).
В Могилевской области — 189 травм (всего за месяц — 1833).
В Витебской области — 131 пациент (1853).
На западе страны пострадавших ото льда почти нет.
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В стране за минувшие сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм, сообщает Минздрав. Сложнее всего оказалось передвигаться жителям Минска, здесь больше...
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