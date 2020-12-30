За сутки из-за льда пострадала почти тысяча человек

Источник материала: Onliner

В стране за минувшие сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм, сообщает Минздрав. Сложнее всего оказалось передвигаться жителям Минска, здесь больше всего пострадавших.

По данным министерства, в столице за прошедшие сутки пострадали 270 взрослых и 12 детей. При этом всего за месяц — 1223 человека.

На Гомельщине травмированы 239 человек (всего с 1 декабря — 3851).

В Могилевской области — 189 травм (всего за месяц — 1833).

В Витебской области — 131 пациент (1853).

На западе страны пострадавших ото льда почти нет.