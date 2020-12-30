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За сутки из-за льда пострадала почти тысяча человек

30.12.2020 13:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В стране за минувшие сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм, сообщает Минздрав. Сложнее всего оказалось передвигаться жителям Минска, здесь больше всего пострадавших.

По данным министерства, в столице за прошедшие сутки пострадали 270 взрослых и 12 детей. При этом всего за месяц — 1223 человека.

На Гомельщине травмированы 239 человек (всего с 1 декабря — 3851).

В Могилевской области — 189 травм (всего за месяц — 1833).

В Витебской области — 131 пациент (1853).

На западе страны пострадавших ото льда почти нет.

 
Теги: Минск
 
 
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В стране за минувшие сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм, сообщает Минздрав. Сложнее всего оказалось передвигаться жителям Минска, здесь больше...
 
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