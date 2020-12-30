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Белорусы выпустили приложение для помощи животным в приютах
Источник материала: Onliner
Небольшая команда белорусских разработчиков создала некоммерческий проект
TrueFriend позволяет помочь питомцам в игровой форме: например, для них можно организовать прогулку, тренировку или перекус. «Заказ» исполнят волонтеры, а вам придет видеоотчет — все честно. Также приюту можно перевести деньги на покупку корма или обработку животных от клещей.
В приложении собрана информация о питомцах, которым можно помочь. На момент публикации этого материала там восемь собак из «Дома собачьей надежды». Разработчики планируют добавить в приложение новые приюты и животных.
сухой корм, порода: мини (до 10 кг)/средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг), пакет
сухой корм, порода: средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг), пакет
сухой корм, порода: мини (до 10 кг)/средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг), пакет
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Небольшая команда белорусских разработчиков создала некоммерческий проект TrueFriend для помощи животным в приютах. Приложение уже доступно в App Store и Google Play.Читать...
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