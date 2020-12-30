ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы выпустили приложение для помощи животным в приютах

30.12.2020 13:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Небольшая команда белорусских разработчиков создала некоммерческий проект TrueFriend для помощи животным в приютах. Приложение уже доступно в App Store и Google Play.

TrueFriend позволяет помочь питомцам в игровой форме: например, для них можно организовать прогулку, тренировку или перекус. «Заказ» исполнят волонтеры, а вам придет видеоотчет — все честно. Также приюту можно перевести деньги на покупку корма или обработку животных от клещей.

В приложении собрана информация о питомцах, которым можно помочь. На момент публикации этого материала там восемь собак из «Дома собачьей надежды». Разработчики планируют добавить в приложение новые приюты и животных.

Сухой корм для собак Royal Canin Club PRO CC 20 кг
6 отзывов
сухой корм, порода: мини (до 10 кг)/средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг), пакет
110 р.
2 предложения
Сухой корм для собак Рэкс Для средних и крупных пород старше года 20 кг
2 отзыва
сухой корм, порода: средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг), пакет
37,00 р.
3 предложения
Сухой корм для собак Royal Canin Club PRO HE 20 кг
1 отзыв
сухой корм, порода: мини (до 10 кг)/средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг), пакет
115 р.
2 предложения
Сравнить эти товары →
Корм для собак в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Небольшая команда белорусских разработчиков создала некоммерческий проект TrueFriend для помощи животным в приютах. Приложение уже доступно в App Store и Google Play.Читать...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не уеду до победы!»: сильное заявление белорусов с площади Якуба Коласа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика