Белорусы выпустили приложение для помощи животным в приютах

Источник материала: Onliner

Небольшая команда белорусских разработчиков создала некоммерческий проект TrueFriend для помощи животным в приютах. Приложение уже доступно в App Store и Google Play .

TrueFriend позволяет помочь питомцам в игровой форме: например, для них можно организовать прогулку, тренировку или перекус. «Заказ» исполнят волонтеры, а вам придет видеоотчет — все честно. Также приюту можно перевести деньги на покупку корма или обработку животных от клещей.

В приложении собрана информация о питомцах, которым можно помочь. На момент публикации этого материала там восемь собак из «Дома собачьей надежды». Разработчики планируют добавить в приложение новые приюты и животных.