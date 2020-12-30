ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отписка! Билли Айлиш потеряла 100 тысяч инста-фолловеров из-за "обнаженки"

30.12.2020 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Билли Айлиш лишилась ста тысяч преданных подписчиков в Instagram из-за обнаженных иллюстраций: поклонники не были готовы к таким откровениям звезды.

© AFP 2020 / ADRIAN DENNIS
Стереть с лица земли: Билли Айлиш оригинально защитилась от фаната

В канун Нового года многие звезды с радостью общаются со своими фанатами в социальных сетях, отвечая на вопросы о личном и показывая снимки. Не осталась в стороне и популярная певица Билли Айлиш. Один из фолловеров попросил ее продемонстрировать рисунок, которым звезда гордится больше всего. Певица выполнила просьбу, но это привело к непредвиденным последствиям.

Билли Айлиш потеряла сотню тысяч подписчиков в Instagram: а все из-за "обнаженки" в архивах своего телефона. Только под обнаженными публикациями подразумеваются не снимки певицы, а откровенные рисунки с женскими телами и не менее смелый фон экрана телефона.

Этот факт настолько возмутил всех поклонников-моралистов, что многие поспешили отписаться от звезды. Но это вызвало лишь насмешку певицы, как и в случае с осуждением ее фигуры.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что же в аккаунте популярной певицы смутило и даже возмутило цензоров и пользователей социальных сетей - разузнали иностранные таблоиды.
 
Новости дня
Новости разные
 
За сутки из-за льда пострадала почти тысяча человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика