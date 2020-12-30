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Отписка! Билли Айлиш потеряла 100 тысяч инста-фолловеров из-за "обнаженки"
30.12.2020 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская певица Билли Айлиш лишилась ста тысяч преданных подписчиков в Instagram из-за обнаженных иллюстраций: поклонники не были готовы к таким откровениям звезды.
© AFP 2020 / ADRIAN DENNIS
В канун Нового года многие звезды с радостью общаются со своими фанатами в социальных сетях, отвечая на вопросы о личном и показывая снимки. Не осталась в стороне и популярная певица Билли Айлиш. Один из фолловеров попросил ее продемонстрировать рисунок, которым звезда гордится больше всего. Певица выполнила просьбу, но это привело к непредвиденным последствиям.
Билли Айлиш потеряла сотню тысяч подписчиков в Instagram: а все из-за "обнаженки" в архивах своего телефона. Только под обнаженными публикациями подразумеваются не снимки певицы, а откровенные рисунки с женскими телами и не менее смелый фон экрана телефона.
Этот факт настолько возмутил всех поклонников-моралистов, что многие поспешили отписаться от звезды. Но это вызвало лишь насмешку певицы, как и в случае с
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Что же в аккаунте популярной певицы смутило и даже возмутило цензоров и пользователей социальных сетей - разузнали иностранные таблоиды.
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