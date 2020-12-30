Instagram заблокировал аккаунт минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Аккаунт хоккейного клуба «Динамо-Минск» в Instagram больше не доступен. Он был удален на следующий день после публикации в сторис шуток о главном тренере «Северстали» Андрее Разине.





Напомним, что в понедельник Разин в своем аккаунте возмутился тем, что в «Динамо» перешел канадский форвард Зак Митчелл.

«Им подарили два очка в начале сезона („Йокерит“ не приехал на матч). Они забрали игрока, права на которого должны быть у „Северстали“.

Подарите им место в плей-офф. А мы с „Витязем“ и „Спартаком“ побьемся в честной борьбе!» — написал Разин в Instagram.

Второго декабря рижское «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста и поместило его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Однако Митчелл не прилетел в Череповец.

«Северсталь» пожаловалась в КХЛ, но лига присвоила форварду статус неограниченно свободного агента, а вскоре он перешел в минское «Динамо».

После слов Разина динамовцы разместили несколько язвительных сторис в адрес тренера «Северстали». Одна из которых вызвала широкий резонанс, учитывая события последних месяцев.

«Андрей Разин настолько крут, но это только до тех пор, пока ему не приходилось извиняться на камеру ГУВД Мингорисполкома. А такое уже случалось с его тезкой!» — написал клуб, добавив фото извиняющегося после знаменитого матча в 2011 году Андрея Назарова.





По всей видимости, именно после массовых жалоб на это сообщение аккаунт «Динамо» был удален. Пока неизвестно, удастся ли (и когда) клубу его восстановить.

На момент удаления в нем было 28 000 подписчиков.