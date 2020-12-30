С 1 января заработает банк данных исполнительных производств. Что можно будет в нем узнать

Источник материала: Tut.by

С 1 января 2021 года заработает банк данных исполнительных производств, сообщает Минюст. Как поясняют в ведомстве, его цель — «совершенствование порядка учета, обработки, накопления, хранения и предоставления сведений об исполнительных производствах». Стороны исполнительного производства смогут получать сведения бесплатно раз в месяц, в остальных случаях пошлина составит 3 базовых (на сегодня это 81 рубль, но базовую могут увеличить в 2021 году).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Банк данных исполнительных производств будет доступен на сайте Министерства юстиции с 1 января. Физлица, ИП и юрлица, которые являются участниками исполнительного производства, смогут получить из него следующие сведения:

номер исполнительного производства, дата его возбуждения и дата окончания;

наименование, дата и номер исполнительного документа;

орган/лицо, выдавшее исполнительный документ;

содержание требований исполнительного документа;

сумма задолженности по исполнительному производству;

сумма, взысканная по исполнительному производству;

остаток задолженности по исполнительному производству;

наименование органа принудительного исполнения, в котором находится или находилось исполнительное производство;

совершенные исполнительные действия, принятые меры по обеспечению исполнения исполнительного документа;

результат исполнения (с указанием оснований окончания, прекращения исполнительного производства, возвращения исполнительного документа взыскателю).

Стороны исполнительного производства смогут бесплатно получать сведения из банка данных исполнительных производств, но не чаще раза в месяц. Также бесплатный доступ будет у нотариусов, судов, иных госорганов, бюджетных организаций. В остальных случаях доступ к банку будет платным. Пошлина составит 3 базовые величины за каждого должника.