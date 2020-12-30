С 1 января заработает банк данных исполнительных производств. Что можно будет в нем узнать

С 1 января 2021 года заработает банк данных исполнительных производств, сообщает Минюст. Как поясняют в ведомстве, его цель — «совершенствование порядка учета, обработки, накопления, хранения и предоставления сведений об исполнительных производствах». Стороны исполнительного производства смогут получать сведения бесплатно раз в месяц, в остальных случаях пошлина составит 3 базовых (на сегодня это 81 рубль, но базовую могут увеличить в 2021 году).
Банк данных исполнительных производств будет доступен на сайте Министерства юстиции с 1 января. Физлица, ИП и юрлица, которые являются участниками исполнительного производства, смогут получить из него следующие сведения:
номер исполнительного производства, дата его возбуждения и дата окончания;
наименование, дата и номер исполнительного документа;
орган/лицо, выдавшее исполнительный документ;
содержание требований исполнительного документа;
сумма задолженности по исполнительному производству;
сумма, взысканная по исполнительному производству;
остаток задолженности по исполнительному производству;
наименование органа принудительного исполнения, в котором находится или находилось исполнительное производство;
совершенные исполнительные действия, принятые меры по обеспечению исполнения исполнительного документа;
результат исполнения (с указанием оснований окончания, прекращения исполнительного производства, возвращения исполнительного документа взыскателю).
Стороны исполнительного производства смогут бесплатно получать сведения из банка данных исполнительных производств, но не чаще раза в месяц. Также бесплатный доступ будет у нотариусов, судов, иных госорганов, бюджетных организаций. В остальных случаях доступ к банку будет платным. Пошлина составит 3 базовые величины за каждого должника.