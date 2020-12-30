В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в январе: шесть важных документов

Власти изменили условия УСН, сняли ограничения по электронным деньгам и зарубежным счетам, ввели экстерриториальное обслуживание для ипэшников, ограничили размер прибыли застройщиков и обязали бизнесменов, которые обращаются в суды, платить госпошлину в республиканский бюджет.



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Новый год — новые налоговые правила

Прежде чем говорить о важных январских нововведениях, сообщим, что самой массированной «бомбардировке» в части изменений подвергся Налоговый кодекс.

Так, в 2021 году будут увеличены на 5,5% ставки налогов — государство называет это «индексацией». В том числе повысятся ставки земельного и экологического налога, налога за добычу природных ресурсов.

При этом ставки земельного налога и аренды за участки, которые выделены под торговые центры, вырастут с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

Ставки единого налога с ипэшников тоже будут проиндексированы в новом году. НК дает местным советам депутатов право менять ставки этого налога в большую или меньшую сторону. Особо отмечено, что Мингорсовет может поднимать ставки единого налога с ИП не более чем в четыре раза.

В числе позитивных изменений назовем введение временного, до 1 января 2025 года, льготного режима налогообложения доходов, полученных от участия в инвестиционных фондах. Это касается налога на прибыль, подоходного налога, налога на доход.

Кроме того, в стране запланированы мероприятия по упрощению налогового администрирования.

Изменены условия для применения УСН

Основание: новая редакция Налогового кодекса.

Дата вступления в силу: 1 января 2021 года.

Детали. Государство проиндексировало, с учетом прогнозного уровня инфляции, критерии выручки для применения упрощенной системы налогообложения.

В том числе изменены критерии валовой выручки и численности работников для субъектов хозяйствования, которые используют УСН.

Так, перейти на УСН в 2021 году получат право:

- организации, у которых численность работников в среднем за первые 9 месяцев 2020 года не превысила 100 человек и валовая выручка нарастающим итогом за эти 9 месяцев составляла не более 1 623 479 рублей;

- индивидуальные предприниматели, у которых валовая выручка нарастающим итогом за первые 9 месяцев 2020 года не превысила 348 941 рубля.

Плательщики обязаны прекратить применение УСН, начиная с месяца, следующего за отчетным периодом, в котором:

- численность работников организации в среднем с начала года по отчетный период включительно превысила 100 человек;

- валовая выручка организаций и ИП нарастающим итогом в течение календарного года превысила соответственно 2 159 235 рублей и 465 255 рублей;

- при применении УСН без НДС численность работников организации в среднем с начала года по отчетный период включительно превысила 50 человек и (или) валовая выручка организации нарастающим итогом в течение календарного года составила более 1 481 522 рублей.

Не вправе в 2021 году применять УСН:

- организации и ИП, которые являлись в 2020 году плательщиками налога при УСН, если валовая выручка организации нарастающим итогом за 2020 год превысила 2 046 668 рублей, ИП — 441 000 рублей;

- без уплаты НДС организации, которые являлись в 2020 году плательщиками налога при УСН, если их валовая выручка нарастающим итогом за 2020 год превысила 1 404 286 рублей.

Сняты ограничения по электронным деньгам…

Основание: постановление правления Нацбанка № 328 от 21 октября 2020 года

Дата вступления в силу: 1 января 2021 года.

Детали. Нацбанк решил отменить ограничения для бизнеса по целям расходования электронных денег, которые эмитируют (выпускают) белорусские банки.

С начала нового года компании и ИП смогут использовать е-деньги на любые цели, если только они не запрещены законом, в рамках своей хозяйственной деятельности.

Напомним, до 1 января 2021 года они не могли оплачивать такими деньгами товары и сделки.

Кроме того, компании и ИП смогут обменивать е-деньги разных систем расчета и электронные деньги, номинированные в различных валютах, в рамках одной системы расчетов.

Услуги по обмену е-денег бизнесменам будут оказывать не только банки, но и небанковские кредитно-финансовые организации .

Как это часто бывает, вместе с отменой старых ограничений вводятся новые.

Так, резиденты Беларуси могут рассчитываться е-деньгами между собой только в национальной валюте. Причем сами е-деньги должны быть выпущены банками.

… и счетам в драгметаллах

Основание: постановление правления Нацбанка № 352 от 10 ноября 2020 года .

Дата вступления в силу: 1 января 2021 года.

Детали. В Беларуси меняется порядок открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом.

Предприниматели, чтобы завести такой счет, раньше должны были получать разрешение Нацбанка.

С начала нового года это разрешение не нужно — достаточно уведомить Нацбанк.

Готовится такое уведомление в произвольной форме, а подается не позднее 10 рабочих дней с той даты, как был заключен договор об открытии счета в драгметаллах.

Ипэшники могут обращаться за админпроцедурами в любую налоговую

Основание: новая редакция Налогового кодекса.

Дата вступления в силу: 1 января 2021 года.

Детали. Индивидуальным предпринимателям с 1 января 2021 года разрешено обращаться за административными процедурами в любую налоговую инспекцию.

Так называемый принцип экстерриториального обслуживания для ИП закреплен в статье 26 новой редакции НК.

Ипэшники получили право обращаться — независимо от места постановки на учет и места жительства — за осуществлением административных процедур в ИМНС по району, городу или району в городе.

Исключение составляют лишь админпроцедуры, которые налоговые службы осуществляют в сфере производства и оборота отдельных групп товаров (этому вопросу посвящена глава 24 НК). Тут привязка к «родной» налоговой осталась.

Госпошлину нужно платить в республиканский бюджет

Основание: постановление Минфина № 71 от 3 декабря 2019 года.

Дата вступления в силу: 1 января 2021 года.

Детали. С начала нового года меняется порядок уплаты госпошлины при обращении бизнесменов в суды общей юрисдикции. Исключение сделано лишь для плательщиков-нерезидентов.

Госпошлина теперь должна уплачиваться в республиканский бюджет, а не в соответствующий бюджет по месту совершения юридически значимого действия.

С реквизитами, которые нужны для уплаты госпошлины в бюджет, можно ознакомиться в специальном разделе сайта МНС.

Справка. Объекты обложения госпошлиной названы в статье 284 НК, льготы по госпошлине и ее ставки — в статьях 285 и 286 НК.

Кроме того, с 1 января 2021 года также уплачивается в республиканский бюджет госпошлина на основании исполнительных листов или других исполнительных документов, которые суды выдали до этой даты.

Застройщикам ограничат размер прибыли

Основания: указ № 247 от 2 июля 2020 года и постановление Совмина № 585 от 8 октября 2020 года.

Дата вступления в силу: 8 января 2021 года.

Детали. Застройщикам, которые возводят жилье с привлечением денег граждан, поменяли правила игры.

Речь идет о жилых помещениях в многоквартирных, блокированных жилых домах и одноквартирных жилых домах.

По указу № 247 размер прибыли застройщиков при таком строительстве не может превышать 5% от сметной стоимости жилья, определяемой в текущих ценах, если иное не установлено президентом.

Застройщик, который хочет получить прибыль больше 5%, должен сначала построить жилой дом за собственные (кредитные) деньги. Только после этого он сможет продавать квартиры по цене без учета ограничения, то есть по коммерческой стоимости.

В результате нововведений застройщику придется нести дополнительные расходы по строительству и содержанию жилья. В том числе оплачивать из своего кармана налог на недвижимость и коммунальные платежи.

Чтобы контролировать, как выполняется требование по ограничению прибыли, власти обязали застройщика провести аудит.

Сделать это ему нужно в течение трех месяцев после того, как жилой дом сдан в эксплуатацию.

Если аудитор обнаружит, что размер прибыли превысил 5%, застройщику придется вернуть гражданам излишне уплаченные деньги.

Указ № 247 не затронет объекты строительства, разрешительная документация на строительство которых выдана до 8 января 2021 года.

О других изменениях читайте здесь: